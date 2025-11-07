Главреда издания "Довод"* объявили в розыск

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск главреда издания "Довод"* Илью Косыгина** по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Косыгина** в базе розыска.

По какой именно статье разыскивается журналист, не уточняется.

Минюст включил Косыгина** в реестр иностранных агентов в октябре 2023 года. Интернет-издание "Довод"* внесено в реестр иноагентов в августе того же года.

