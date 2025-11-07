Рейтинг@Mail.ru
Главреда издания "Довод"* объявили в розыск - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/rossiya-2053480758.html
Главреда издания "Довод"* объявили в розыск
Главреда издания "Довод"* объявили в розыск - РИА Новости, 07.11.2025
Главреда издания "Довод"* объявили в розыск
МВД РФ объявило в розыск главреда издания "Довод"* Илью Косыгина** по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T16:29:00+03:00
2025-11-07T16:29:00+03:00
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053479963_0:59:640:419_1920x0_80_0_0_ff1b1640295e57a158bce04fd25393e3.jpg
https://ria.ru/20250306/mvd-2003445157.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053479963_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_0a7f010bea072c255d733c0882fa6c01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия
Россия, Происшествия
Главреда издания "Довод"* объявили в розыск

МВД объявило в розыск главреда "Довода" Косыгина по уголовной статье

© Фото : соцсетиИлья Косыгин**
Илья Косыгин** - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : соцсети
Илья Косыгин**. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск главреда издания "Довод"* Илью Косыгина** по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Косыгина** в базе розыска.
По какой именно статье разыскивается журналист, не уточняется.
Минюст включил Косыгина** в реестр иностранных агентов в октябре 2023 года. Интернет-издание "Довод"* внесено в реестр иноагентов в августе того же года.
*СМИ, выполняющее функции иноагента
** признан иноагентом в РФ
Главный редактор Медиазоны Сергей Смирнов* - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
МВД объявило в розыск главреда "Медиазоны"* Смирнова*
6 марта, 17:09
 
РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала