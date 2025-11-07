https://ria.ru/20251107/rossiya-2053467950.html
Мурашко рассказал о сокращении смертности от рака в России
Мурашко рассказал о сокращении смертности от рака в России
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний сократилась в России на 30%, а от онкологических - почти на 10%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 07.11.2025
Мурашко рассказал о сокращении смертности от рака в России
