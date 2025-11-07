Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал о сокращении смертности от рака в России
15:45 07.11.2025
Мурашко рассказал о сокращении смертности от рака в России
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний сократилась в России на 30%, а от онкологических - почти на 10%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Мурашко рассказал о сокращении смертности от рака в России

ПОЛОКВАНЕ (ЮАР), 7 ноя - РИА Новости. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний сократилась в России на 30%, а от онкологических - почти на 10%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
В ходе встречи министров здравоохранения стран G20 Мурашко отметил, что критическое значение играет внедрение инноваций, в России создаются специальные условия регулирования, позволяющие ускорить их внедрение в практическую медицину.
"Это дает результат: младенческая смертность является самой низкой среди государств с большой территорией, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний сократилась на 30%, онкологических - почти на 10%", - сказал Мурашко во время доклада.
Заголовок открываемого материала