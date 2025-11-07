Рейтинг@Mail.ru
"Войной не завершится". Премьер Швеции предложил опасный план против России
15:17 07.11.2025
"Войной не завершится". Премьер Швеции предложил опасный план против России
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал европейские страны к подготовке долгосрочной изоляции России, его слова приводит ERR.
"Войной не завершится". Премьер Швеции предложил опасный план против России

Премьер Швеции Кристерссон: Европа должна готовиться к долгосрочной изоляции РФ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал европейские страны к подготовке долгосрочной изоляции России, его слова приводит ERR.
«
"Я твердо убежден, что Швеция, Эстония и остальные страны Европейского союза должны готовиться к долгосрочной изоляции России. Все не завершится этой войной", — утверждает политик.
Кристерссон также потребовал усилить операции по сдерживанию российского подводного флота в Балтийском море.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В миреРоссияШвецияНАТОУльф КристерссонЭстония
 
 
