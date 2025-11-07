https://ria.ru/20251107/rossiya-2053461143.html
"Войной не завершится". Премьер Швеции предложил опасный план против России
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал европейские страны к подготовке долгосрочной изоляции России, его слова приводит ERR. РИА Новости, 07.11.2025
Премьер Швеции Кристерссон: Европа должна готовиться к долгосрочной изоляции РФ