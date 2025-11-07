Россиян не было среди пострадавших на дрейфующем около Японии судне

ТОКИО, 7 ноя – РИА Новости. Пострадавших среди россиян на дрейфующем около Японии судне под флагом Того нет, сообщил РИА Новости вице-консул генерального консульства России в Ниигате Алексей Криворучко.
"Согласно информации, полученной от управления безопасности на море префектуры Исикава, в Японском море возле города Хими в префектуре Тояма дрейфует судно под флагом Того с российским экипажем на борту. Пострадавших среди росграждан нет. В настоящее время навстречу судну следуют патрульные корабли японской стороны. Судну готовятся оказать всевозможное содействие и отбуксировать в порт. Продолжаем отслеживать ситуацию", - сообщил вице-консул.
Ранее сообщалось, что грузовое судно NEKSU под флагом Того, на борту которого находятся 15 россиян, дрейфует в японском заливе Тояма после поломки двигателя. Судно водоизмещением около 2,2 тысячи тонн направлялось в порт Фусики-Тояма из Владивостока и утром 7 ноября подало сигнал о неисправности. Инцидент произошёл примерно в 50 километрах к северо-востоку от рыбацкого порта Хими. Судно потеряло ход и стало дрейфовать в сторону берега. Корпус судна поврежден не был.
Как ожидается, буксировка начнется уже в ночь на субботу.