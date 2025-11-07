Рейтинг@Mail.ru
"Нет рычагов давления". В США сделали громкое заявление о России - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 07.11.2025 (обновлено: 16:01 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/rossiya-2053365463.html
"Нет рычагов давления". В США сделали громкое заявление о России
"Нет рычагов давления". В США сделали громкое заявление о России - РИА Новости, 07.11.2025
"Нет рычагов давления". В США сделали громкое заявление о России
Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала подполковника американской армии в отставке Дэниела Дэвиса заявил, что у Вашингтона нет никаких способов... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T10:30:00+03:00
2025-11-07T16:01:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
москва
дэниел дэвис
ларри джонсон
центральное разведывательное управление (цру)
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047027581_0:129:3348:2012_1920x0_80_0_0_d1f3bca6efbbc624e1b95ebcec128071.jpg
https://ria.ru/20251107/ukraina-2053362779.html
https://ria.ru/20251107/tramp-2053348298.html
вашингтон (штат)
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047027581_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_a13d0823408612f3e97e5a872c4f7b95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат), москва, дэниел дэвис, ларри джонсон, центральное разведывательное управление (цру), дональд трамп, сша
В мире, Вашингтон (штат), Москва, Дэниел Дэвис, Ларри Джонсон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Дональд Трамп, США
"Нет рычагов давления". В США сделали громкое заявление о России

Джонсон: у США нет никаких рычагов давления на Россию

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСаммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Саммит России и США на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала подполковника американской армии в отставке Дэниела Дэвиса заявил, что у Вашингтона нет никаких способов давления на Москву.
«
"У США нет никаких рычагов давления на Россию. Никаких способов. Штаты не производят ничего, что нужно было бы России", — рассказал эксперт.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
СМИ рассказали об опасной угрозе Украине из-за Европы
Вчера, 10:21
Джонсон также отметил, что Москва не будет жертвовать безопасностью своей страны ради хороших отношений с Вашингтоном.
Американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил телеканалу CBS, что возможности США по оказанию экономического давления на Россию ограниченны.
Президент США Дональд Трамп на Американском бизнес-форуме в Майами - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
На Западе обратились со срочным призывом к Трампу из-за Путина
Вчера, 09:24
 
В миреВашингтон (штат)МоскваДэниел ДэвисЛарри ДжонсонЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Дональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала