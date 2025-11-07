https://ria.ru/20251107/rossiya-2053331345.html
В России обнаружили 148 обувных фирм-"однодневок"
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В России выявили 148 обувных фирм-"однодневок", у которых не было обнаружено реального производства при проверке, рассказал РИА Новости глава Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.
"Эксперимент по мониторингу российских производителей обуви выявил компании, существующие только на бумаге. Из 158 производителей обуви, попавших под мониторинг (всего в системе зарегистрировано 10,6 тысячи производителей), реальный выпуск подтвердили лишь 10 компаний. То есть у 94% проверенных производство не установлено", - сказал Юсупов.
При выездных проверках этих компаний комиссия не обнаружила ни оборудования, ни персонала, ни запасов готовой продукции, а по части адресов и вовсе были пустыри. Как объяснил Юсупов, до введения маркировки такие компании было выявить невозможно, что подтверждает эффективность подхода.
Как объяснили в ЦРПТ, под мониторинг попадали компании, которые соответствовали ряду критериев. Это резкий рост объема вводимых в оборот товаров, реализация товаров, не введенных в оборот, наличие многочисленных жалоб от потребителей в мобильном приложении "Честный знак", использование сертификатов соответствия, которые были предоставлены другими производителями, а также отсутствие необходимых кодов ОКВЭД.
"Подавляющее большинство так называемых "производителей" при проверке оказались фирмами-однодневками, которые существуют только на бумаге. На основании наших выводов Минпромторг России
уже разработал проект постановления правительства. Он предусматривает конкретную меру воздействия: отказ в выдаче кодов маркировки тем, кто не подтвердил наличие реального производства", – добавил Юсупов.
Поддержку инициативы ЦРПТ выразила сопредседатель комитета по цифровым инициативам АКОРТ Анна Орлова: "Это логичное и необходимое развитие системы".