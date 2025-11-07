Рейтинг@Mail.ru
18:33 07.11.2025 (обновлено: 23:03 07.11.2025)
Финский экс-депутат хочет получить убежище в России
Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен намерен запросить политическое убежище в России, сообщило финское интернет-издание Verkkouutiset. РИА Новости, 07.11.2025
Финский экс-депутат хочет получить убежище в России

CC BY 4.0 / Hannu Häkkinen / Finnish politician Ano TurtiainenБывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен
CC BY 4.0 / Hannu Häkkinen / Finnish politician Ano Turtiainen
Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен намерен запросить политическое убежище в России, сообщило финское интернет-издание Verkkouutiset.
«
"Бывший депутат партии "Истинные финны" и партии "Власть принадлежит народу" Ано Туртиайнен заявил, что собирается запросить политическое убежище в России", — говорится в публикации.
Как уточняет издание, политик рассказал об этом на Ялтинском международном форуме в Москве.
Ранее телерадиовещатель Yle сообщил, что бывший депутат с пророссийскими взглядами переезжает в Москву и собирается выучить русский язык. Сам Туртиайнен выкладывал видеоролик, в котором отмечал, что Финляндия враждебна для России, пока состоит в НАТО.
Туртиайнена избрали в парламент от партии "Истинные финны", после исключения из нее он с 2019 по 2023 год представлял партию "Власть принадлежит народу".
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Игра с огнем". В Финляндии забили тревогу из-за заявления Путина
6 ноября, 09:49
 
В миреФинляндияРоссияМоскваНАТОЯлтаЯлтинский международный экономический форумЯлтинский международный экономический форум (ЯМЭФ)
 
 
