Финский экс-депутат хочет получить убежище в России
Финский экс-депутат хочет получить убежище в России - РИА Новости, 07.11.2025
Финский экс-депутат хочет получить убежище в России
Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен намерен запросить политическое убежище в России, сообщило финское интернет-издание Verkkouutiset. РИА Новости, 07.11.2025
Финский экс-депутат хочет получить убежище в России
Критикующий НАТО финский политик Туртиайнен намерен просить убежище в России