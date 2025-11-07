Суд частично аннулировал в России два бренда Victoria's Secret

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам по иску зарегистрированной в Гонконге компании Multigoods Production Limited частично аннулировал в России два бренда американского производителя нижнего белья и косметики Victoria's Secret, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По одному из брендов суд требования полностью отклонил. Этот комбинированный знак – со словесным элементом Victoria's Secret на фоне темно-розовых и светло-розовых полос – был зарегистрирован американской компанией в РФ в 2014 году. Он распространяется на товары двух классов, в частности, на подарочные карты, коробки картонные или бумажные, сумки, и на услуги одного класса – услуги магазинов по розничной продаже товаров, услуги магазинов по розничной продаже товаров в интерактивном режиме и услуги по продаже товаров путем почтовых отправлений.