Россия поддерживает контакт с руководством Венесуэлы, заявила Захарова

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия поддерживает контакт с руководством Венесуэлы на фоне роста напряженности в Карибском море и готова реагировать на обращения Каракаса, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы подтверждаем нашу твердую поддержку руководству Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета. В контексте текущей обстановки находимся в тесном и постоянном контакте с венесуэльскими друзьями. Россия демонстрирует неизменную солидарность с Венесуэлой. Готовы должным образом реагировать на обращения Каракаса", - сказала она на брифинге для СМИ.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.