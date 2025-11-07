Рейтинг@Mail.ru
Россия поддерживает контакт с руководством Венесуэлы, заявила Захарова
07.11.2025
15:32 07.11.2025
Россия поддерживает контакт с руководством Венесуэлы, заявила Захарова
Россия поддерживает контакт с руководством Венесуэлы, заявила Захарова
Россия поддерживает контакт с руководством Венесуэлы, заявила Захарова

Захарова: РФ готова отвечать на обращения Венесуэлы в свете карибской эскалации

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия поддерживает контакт с руководством Венесуэлы на фоне роста напряженности в Карибском море и готова реагировать на обращения Каракаса, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы подтверждаем нашу твердую поддержку руководству Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета. В контексте текущей обстановки находимся в тесном и постоянном контакте с венесуэльскими друзьями. Россия демонстрирует неизменную солидарность с Венесуэлой. Готовы должным образом реагировать на обращения Каракаса", - сказала она на брифинге для СМИ.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Сенат США не поддержал резолюцию против ударов по Венесуэле
