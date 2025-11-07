Россия и Сирия поддерживают контакт на всех уровнях, заявила Захарова

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Россия и Сирия поддерживают контакт на всех уровнях, диалог продолжается, в том числе в нефтегазовой сфере, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Поддерживаются официальные контакты на всех уровнях, мы удовлетворены тем, что в последнее время они приобрели интенсивный характер", - сказала она в ходе брифинга.