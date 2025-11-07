Рейтинг@Mail.ru
Россия и Сирия поддерживают контакт на всех уровнях, заявила Захарова - РИА Новости, 07.11.2025
13:51 07.11.2025
Россия и Сирия поддерживают контакт на всех уровнях, заявила Захарова
Россия и Сирия поддерживают контакт на всех уровнях, заявила Захарова
Россия и Сирия поддерживают контакт на всех уровнях, диалог продолжается, в том числе в нефтегазовой сфере, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 07.11.2025
Россия и Сирия поддерживают контакт на всех уровнях, заявила Захарова

Захарова: Россия и Сирия ведут диалог на всех уровнях

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Россия и Сирия поддерживают контакт на всех уровнях, диалог продолжается, в том числе в нефтегазовой сфере, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Поддерживаются официальные контакты на всех уровнях, мы удовлетворены тем, что в последнее время они приобрели интенсивный характер", - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, диалог продолжается на многих уровнях по линии профильных ведомств. Повестка охватывает в том числе и нефтегазовую сферу.
Флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Россия может сыграть роль в усилении полиции Сирии, заявили в МВД страны
Вчера, 05:40
 
В миреРоссияСирияМария Захарова
 
 
