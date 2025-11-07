Россия тщательно отслеживает действия США в ядерной сфере, заявила Захарова

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Российские ведомства с необходимой тщательностью отслеживают действия США и других государств в ядерной сфере, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российские профильные ведомства, конечно же, отслеживают действия и Соединенных Штатов Америки, и других стран в ядерной сфере со всей необходимой в таких вопросах тщательностью. Это относится и к тестированию находящихся в американском арсенале стратегических наступательных вооружений", - сказала она на брифинге для СМИ.
В среду США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. Однако состоявшийся пуск был плановым и проводился в рамках регулярных проверок готовности и точности ракет комплекса Minuteman III, стоящего на вооружении США уже более полувека.