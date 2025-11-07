Россия тщательно отслеживает действия США в ядерной сфере, заявила Захарова

"Российские профильные ведомства, конечно же, отслеживают действия и Соединенных Штатов Америки, и других стран в ядерной сфере со всей необходимой в таких вопросах тщательностью. Это относится и к тестированию находящихся в американском арсенале стратегических наступательных вооружений", - сказала она на брифинге для СМИ.