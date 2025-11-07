Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали запуск КНДР баллистической ракеты
07.11.2025
В Кремле прокомментировали запуск КНДР баллистической ракеты
В Кремле прокомментировали запуск КНДР баллистической ракеты
Россия с уважением относится к законному праву Пхеньяна обеспечивать свою безопасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о запуске... РИА Новости, 07.11.2025
В Кремле прокомментировали запуск КНДР баллистической ракеты

Песков: Россия с уважением относится к праву КНДР обеспечивать безопасность

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия с уважением относится к законному праву Пхеньяна обеспечивать свою безопасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о запуске КНДР баллистической ракеты.
Ранее южнокорейские военные подтвердили пуск баллистической ракеты КНДР в сторону Японского (Восточного) моря, агентство Ренхап предположило, что это ответ на санкционные меры со стороны США.
"Мы с уважением относимся к законному праву наших друзей в КНДР обеспечивать свою безопасность и принимать для этого необходимые меры", - сказал Песков журналистам.
В КНДР назвали денуклеаризацию корейского полуострова несбыточной мечтой
1 ноября
