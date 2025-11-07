https://ria.ru/20251107/rossija-2053419057.html
В Кремле прокомментировали запуск КНДР баллистической ракеты
В Кремле прокомментировали запуск КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 07.11.2025
В Кремле прокомментировали запуск КНДР баллистической ракеты
Россия с уважением относится к законному праву Пхеньяна обеспечивать свою безопасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о запуске... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T12:54:00+03:00
2025-11-07T12:54:00+03:00
2025-11-07T12:54:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
россия
пхеньян
дмитрий песков
в мире, кндр (северная корея), россия, пхеньян, дмитрий песков
В мире, КНДР (Северная Корея), Россия, Пхеньян, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали запуск КНДР баллистической ракеты
Песков: Россия с уважением относится к праву КНДР обеспечивать безопасность