12:54 07.11.2025 (обновлено: 13:10 07.11.2025)
В Кремле ответили на вопрос о позиции по запуску баллистической ракеты КНДР
В Кремле ответили на вопрос о позиции по запуску баллистической ракеты КНДР

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия приветствует только те миротворческие шаги на Корейском полуострове, которые отвечают интересам КНДР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее южнокорейские военные подтвердили пуск баллистической ракеты КНДР в сторону Японского (Восточного) моря, агентство Ренхап предположило, что это ответ на санкционные меры со стороны США.
"Что касается всех миротворческих инициатив на (Корейском - ред.) полуострове, то Россия приветствует только те шаги по нормализации ситуации, которые в полной мере отвечают интересам Корейской Народно Демократической Республики", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как относятся к запуску в Москве.
Агентство Ренхап отмечало, что это уже седьмой ракетный пуск КНДР в этом году и второй после вступления в должность администрации президента Ли Чжэ Мёна. С предыдущего пуска ракет прошло всего 16 дней.
СМИ: пуск ракеты КНДР может быть ответом на санкции США
