https://ria.ru/20251107/rossija-2053418910.html
В Кремле ответили на вопрос о позиции по запуску баллистической ракеты КНДР
В Кремле ответили на вопрос о позиции по запуску баллистической ракеты КНДР - РИА Новости, 07.11.2025
В Кремле ответили на вопрос о позиции по запуску баллистической ракеты КНДР
Россия приветствует только те миротворческие шаги на Корейском полуострове, которые отвечают интересам КНДР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T12:54:00+03:00
2025-11-07T12:54:00+03:00
2025-11-07T13:10:00+03:00
в мире
россия
кндр (северная корея)
сша
дмитрий песков
корейский полуостров
ли чжэ мен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:93:3007:1784_1920x0_80_0_0_0b1cd6f0bb29aea24a24fa29f190a5f6.jpg
https://ria.ru/20251107/kndr-2053339550.html
россия
кндр (северная корея)
сша
корейский полуостров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_32720994ade36de59cefd01157472226.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, кндр (северная корея), сша, дмитрий песков, корейский полуостров, ли чжэ мен
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), США, Дмитрий Песков, Корейский полуостров, Ли Чжэ Мен
В Кремле ответили на вопрос о позиции по запуску баллистической ракеты КНДР
Песков: РФ приветствует только отвечающие интересам КНДР миротворческие шаги