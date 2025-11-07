Рейтинг@Mail.ru
Песков: саммиту России и США должна предшествовать скрупулезная работа - РИА Новости, 07.11.2025
12:50 07.11.2025
Песков: саммиту России и США должна предшествовать скрупулезная работа
Песков: саммиту России и США должна предшествовать скрупулезная работа

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Саммиту России и США должна предшествовать скрупулезная работа, Вашингтон в этом согласен с Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Этому саммиту должна предшествовать очень напряженная, скрупулезная экспертная работа. И здесь абсолютно наши американские коллеги с нами здесь соглашаются", - сказал Песков журналистам. ​
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 26 октября сообщил, что инициатива провести российско-американскую встречу на высшем уровне по-прежнему существует, но такие переговоры должны быть хорошо подготовлены. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также сообщал, что России важно подготовить содержание будущей возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, после чего лидеры смогут принимать решение о сроках и месте для нового контакта.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Саммиту России и США мешают всего "один-два" вопроса, заявил Орбан
Вчера, 02:07
 
