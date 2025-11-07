Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор взял на контроль данные о продаже опасного ореха
11:47 07.11.2025 (обновлено: 12:17 07.11.2025)
Роспотребнадзор взял на контроль данные о продаже опасного ореха
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о продаже на маркетплейсах опасного для здоровья бетельного ореха, сообщили журналистам в ведомстве. РИА Новости, 07.11.2025
Роспотребнадзор взял на контроль данные о продаже опасного ореха

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о бетельном орехе на маркетплейсах

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о продаже на маркетплейсах опасного для здоровья бетельного ореха, сообщили журналистам в ведомстве.
Роспотребнадзоре взяли на контроль появившееся в СМИ сообщения о продаже на маркетплейсах сушеных плодов бетеля, которые, по опубликованной информации, могут оказывать воздействие на психику, вызывать привыкание и способствовать развитию рака ротовой полости", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Также Роспотребнадзор направил обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) о необходимости довести до участников рынка электронной торговли информацию о принятии исчерпывающих мер, направленных на недопустимость реализации дистанционным способом продукции, не соответствующей требованиям законодательства и потенциально создающей риски для здоровья населения.
