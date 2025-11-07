https://ria.ru/20251107/rospotrebnadzor-2053388685.html
Роспотребнадзор взял на контроль данные о продаже опасного ореха
Роспотребнадзор взял на контроль данные о продаже опасного ореха - РИА Новости, 07.11.2025
Роспотребнадзор взял на контроль данные о продаже опасного ореха
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о продаже на маркетплейсах опасного для здоровья бетельного ореха, сообщили журналистам в ведомстве. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T11:47:00+03:00
2025-11-07T11:47:00+03:00
2025-11-07T12:17:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_189:0:3567:1900_1920x0_80_0_0_9376d305184cb4e9f59d23b851580d75.jpg
https://ria.ru/20251107/gosduma-2053318336.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_611:0:3144:1900_1920x0_80_0_0_071b99eb4dbc1eab95e40d444326eb39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ассоциация компаний интернет-торговли (акит), экономика
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Экономика
Роспотребнадзор взял на контроль данные о продаже опасного ореха
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о бетельном орехе на маркетплейсах