Латвийскому депутату грозит 25 лет лишения свободы за поддержку России

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Депутату Рижской думы, лидеру партии "Стабильность!" Алексею Росликову грозит до 25 лет лишения свободы за поддержку России, об этом он сам сообщил в Telegram-канале.
"В Европе за убийство дают семь лет, а за то, что защищаешь русских, за то, что защищаешь русский язык, за то, что защищаешь свое право быть собой, — 25, и у тебя нет абсолютно никакой альтернативы", — сказал парламентарий.
Предстоящий судебный процесс покажет, насколько Европа боится правды, добавил он.
Скандал в латвийском сейме
В начале июня сейм Латвии рассматривал проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации. Росликов, тогда еще депутат парламента, раскритиковал притеснение русскоязычных граждан и выступил против их дискриминации. После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний.
Росликова лишили мандата в латвийском сейме после избрания в Рижскую думу. Этого требует местное законодательство.
После скандального выступления Росликову и его семье начали угрожать украинцы.