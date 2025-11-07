Латвийскому депутату грозит 25 лет лишения свободы за поддержку России

В начале июня сейм Латвии рассматривал проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации. Росликов, тогда еще депутат парламента, раскритиковал притеснение русскоязычных граждан и выступил против их дискриминации. После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний.