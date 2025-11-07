Рейтинг@Mail.ru
Латвийскому депутату грозит 25 лет лишения свободы за поддержку России
12:25 07.11.2025 (обновлено: 14:46 07.11.2025)
Латвийскому депутату грозит 25 лет лишения свободы за поддержку России
Латвийскому депутату грозит 25 лет лишения свободы за поддержку России - РИА Новости, 07.11.2025
Латвийскому депутату грозит 25 лет лишения свободы за поддержку России
Депутату Рижской думы, лидеру партии "Стабильность!" Алексею Росликову грозит до 25 лет лишения свободы за поддержку России, об этом он сам сообщил в... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T12:25:00+03:00
2025-11-07T14:46:00+03:00
в мире
латвия
россия
европа
рижская дума
латвия
россия
европа
в мире, латвия, россия, европа, рижская дума
В мире, Латвия, Россия, Европа, Рижская дума
Латвийскому депутату грозит 25 лет лишения свободы за поддержку России

В Латвии депутату Росликову грозит до 25 лет лишения свободы за поддержку России

© Фото : РОСЛИКОВ/TelegramАлексей Росликов
Алексей Росликов - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : РОСЛИКОВ/Telegram
Алексей Росликов. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Депутату Рижской думы, лидеру партии "Стабильность!" Алексею Росликову грозит до 25 лет лишения свободы за поддержку России, об этом он сам сообщил в Telegram-канале.
Европе за убийство дают семь лет, а за то, что защищаешь русских, за то, что защищаешь русский язык, за то, что защищаешь свое право быть собой, — 25, и у тебя нет абсолютно никакой альтернативы", — сказал парламентарий.
Алексей Росликов - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Эстония запретила въезд латвийскому депутату за поддержку русскоязычных
13 октября, 15:31
Предстоящий судебный процесс покажет, насколько Европа боится правды, добавил он.

Скандал в латвийском сейме

В начале июня сейм Латвии рассматривал проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации. Росликов, тогда еще депутат парламента, раскритиковал притеснение русскоязычных граждан и выступил против их дискриминации. После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний.

Росликова лишили мандата в латвийском сейме после избрания в Рижскую думу. Этого требует местное законодательство.

Служба госбезопасности Латвии возбудила против него уголовное дело, обвинив в "оказании помощи России и разжигании национальной розни". Парламентария задержали, но выпустили под подписку о невыезде. В сентябре его остановили на дороге и обыскали автомобиль.
После скандального выступления Росликову и его семье начали угрожать украинцы.
В Латвии хотят выгнать всех русскоязычных, считает выдворенный пенсионер
16 октября, 07:39
В Латвии хотят выгнать всех русскоязычных, считает выдворенный пенсионер
16 октября, 07:39
 
В миреЛатвияРоссияЕвропаРижская дума
 
 
