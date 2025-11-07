Робот напомнил жителям Подмосковья о визите к врачу более 1,7 миллиона раз

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Помощник на основе искусственного интеллекта – робот Светлана - напомнила пациентам Подмосковья о визите к врачу более 1,7 миллиона раз, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Светлана также помогает пациентам Подмосковья вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту, отменить или перенести запись. Кроме того, она звонит, чтобы напомнить о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин подчеркнул, что робот звонит пациентам перед визитом в поликлинику и просит подтвердить или отменить запись. Он пояснил, что эта опция позволяет лучше контролировать расписание, поскольку в случае отмены на освободившееся время может записаться другой пациент.