11:19 07.11.2025
Робот напомнил жителям Подмосковья о визите к врачу более 1,7 миллиона раз
Робот напомнил жителям Подмосковья о визите к врачу более 1,7 миллиона раз
Робот напомнил жителям Подмосковья о визите к врачу более 1,7 миллиона раз

© iStock.com / Rostislav_SedlacekПрием у врача
Прием у врача. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Помощник на основе искусственного интеллекта – робот Светлана - напомнила пациентам Подмосковья о визите к врачу более 1,7 миллиона раз, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Светлана также помогает пациентам Подмосковья вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту, отменить или перенести запись. Кроме того, она звонит, чтобы напомнить о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства.
Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин подчеркнул, что робот звонит пациентам перед визитом в поликлинику и просит подтвердить или отменить запись. Он пояснил, что эта опция позволяет лучше контролировать расписание, поскольку в случае отмены на освободившееся время может записаться другой пациент.
"Всего с начала этого года робот Светлана напомнила пациентам о записи к врачу более 1,7 миллиона раз, из них почти 585 тысяч человек подтвердили или отменили запись", – приводит пресс-служба слова Забелина.
