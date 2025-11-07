Против мэра Вашингтона идет антикоррупционное расследование, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Федеральные прокуроры США ведут антикоррупционное расследование в отношении мэра Вашингтона Мюриэл Боузер в связи с ее зарубежной поездкой вместе с сотрудниками мэрии, которая якобы была оплачена Катаром, говорится в сообщении газеты New York Times со ссылкой на источники.
В апреле местный телеканала WJLA сообщил о поездке Боузер и четырех членов ее команды в Дубай в 2023 году на конференцию ООН по вопросам изменения климата. Первоначально в офисе Боузер утверждали, что поездку профинансировала Торгова палата округа Колумбия, затем заявили, что средства предоставила конференция мэров США. Позднее, благодаря запросу в соответствии с законом о свободе информации, СМИ отметили, что финансирование поступило непосредственно от Катара.
По данным издания, расследование, которое ведется окружной прокуратурой в Вашингтоне, идет уже несколько месяцев, однако может столкнуться с серьезными препятствиями из-за установленных фактов дела и ситуации внутри министерства юстиции США.
Газета уточняет, что агента ФБР, возглавлявшего расследование, на этой неделе уволила администрация президента США Дональда Трампа за участие в расследовании попыток американского лидера оспорить итоги выборов 2020 года.
Минюст США начал расследование в отношении полиции Портленда
5 октября, 04:09