Рейтинг@Mail.ru
Против мэра Вашингтона идет антикоррупционное расследование, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:32 07.11.2025 (обновлено: 12:00 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/rassledovanie-2053323610.html
Против мэра Вашингтона идет антикоррупционное расследование, сообщили СМИ
Против мэра Вашингтона идет антикоррупционное расследование, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.11.2025
Против мэра Вашингтона идет антикоррупционное расследование, сообщили СМИ
Федеральные прокуроры США ведут антикоррупционное расследование в отношении мэра Вашингтона Мюриэл Боузер в связи с ее зарубежной поездкой вместе с сотрудниками РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T02:32:00+03:00
2025-11-07T12:00:00+03:00
в мире
сша
катар
дональд трамп
оон
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053400142_0:37:1024:613_1920x0_80_0_0_ce8a5c2bb78a1d294f4e5ab4bed72a50.jpg
https://ria.ru/20251005/ssha-2046443653.html
сша
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053400142_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3de0d554e2690a2fdec604e0a3044e91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, катар, дональд трамп, оон, фбр
В мире, США, Катар, Дональд Трамп, ООН, ФБР
Против мэра Вашингтона идет антикоррупционное расследование, сообщили СМИ

NYT: против мэра Вашингтона идет антикоррупционное расследование

© Фото : Public DomainМюриэл Боузер
Мюриэл Боузер - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Public Domain
Мюриэл Боузер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Федеральные прокуроры США ведут антикоррупционное расследование в отношении мэра Вашингтона Мюриэл Боузер в связи с ее зарубежной поездкой вместе с сотрудниками мэрии, которая якобы была оплачена Катаром, говорится в сообщении газеты New York Times со ссылкой на источники.
В апреле местный телеканала WJLA сообщил о поездке Боузер и четырех членов ее команды в Дубай в 2023 году на конференцию ООН по вопросам изменения климата. Первоначально в офисе Боузер утверждали, что поездку профинансировала Торгова палата округа Колумбия, затем заявили, что средства предоставила конференция мэров США. Позднее, благодаря запросу в соответствии с законом о свободе информации, СМИ отметили, что финансирование поступило непосредственно от Катара.
По данным издания, расследование, которое ведется окружной прокуратурой в Вашингтоне, идет уже несколько месяцев, однако может столкнуться с серьезными препятствиями из-за установленных фактов дела и ситуации внутри министерства юстиции США.
Газета уточняет, что агента ФБР, возглавлявшего расследование, на этой неделе уволила администрация президента США Дональда Трампа за участие в расследовании попыток американского лидера оспорить итоги выборов 2020 года.
Полицейские задерживают протестующего в Портленде, штат Орегон, США - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Минюст США начал расследование в отношении полиции Портленда
5 октября, 04:09
 
В миреСШАКатарДональд ТрампООНФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала