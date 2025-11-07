Рейтинг@Mail.ru
Япония сообщила о пуске ракеты из КНДР
06:53 07.11.2025
Япония сообщила о пуске ракеты из КНДР
Япония сообщила о пуске ракеты из КНДР - РИА Новости, 07.11.2025
Япония сообщила о пуске ракеты из КНДР
Пуск, предположительно, баллистической ракеты произведен со стороны КНДР, сообщила служба безопасности на море Японии. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T06:53:00+03:00
2025-11-07T06:53:00+03:00
в мире
япония
кндр (северная корея)
япония
кндр (северная корея)
в мире, япония, кндр (северная корея)
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея)
Япония сообщила о пуске ракеты из КНДР

Минобороны Японии: КНДР, вероятно, запустила баллистическую ракету

© Фото : ЦТАКПуск новой северокорейской баллистической ракеты "Хвасонпхо-16Б"
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты "Хвасонпхо-16Б"
© Фото : ЦТАК
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты "Хвасонпхо-16Б". Архивное фото
ТОКИО, 7 ноя - РИА Новости. Пуск, предположительно, баллистической ракеты произведен со стороны КНДР, сообщила служба безопасности на море Японии.
"Согласно данным министерства обороны Японии, Северная Корея могла осуществить пуск, предположительно, баллистической ракеты. Просьба к воздушным и морским судам следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море", - говорится в сообщении службы.
Вид с набережной на корабли в акватории Вонсана - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
КНДР испытала стратегическую крылатую ракету в Желтом море
В миреЯпонияКНДР (Северная Корея)
 
 
