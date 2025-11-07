https://ria.ru/20251107/raketa-2053336481.html
Япония сообщила о пуске ракеты из КНДР
Япония сообщила о пуске ракеты из КНДР
Пуск, предположительно, баллистической ракеты произведен со стороны КНДР, сообщила служба безопасности на море Японии. РИА Новости, 07.11.2025
Япония сообщила о пуске ракеты из КНДР
ТОКИО, 7 ноя - РИА Новости. Пуск, предположительно, баллистической ракеты произведен со стороны КНДР, сообщила служба безопасности на море Японии.
"Согласно данным министерства обороны Японии, Северная Корея могла осуществить пуск, предположительно, баллистической ракеты. Просьба к воздушным и морским судам следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море", - говорится в сообщении службы.