https://ria.ru/20251107/pvo-2053457232.html
ПВО сбила шесть украинских БПЛА над Брянской и Курской областями
ПВО сбила шесть украинских БПЛА над Брянской и Курской областями - РИА Новости, 07.11.2025
ПВО сбила шесть украинских БПЛА над Брянской и Курской областями
Средства ПВО за пять часов сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Курской и Брянской областях, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T15:02:00+03:00
2025-11-07T15:02:00+03:00
2025-11-07T15:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_0:64:3176:1851_1920x0_80_0_0_8a043b8a015c44e39cfa1c2a54ebb929.jpg
https://ria.ru/20251107/plan-2053350177.html
брянская область
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_4b0b32a7175fa9fe0c989a48666d26ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, брянская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила шесть украинских БПЛА над Брянской и Курской областями
МО РФ: силы ПВО сбили 6 дронов ВСУ над Брянской и Курской областями