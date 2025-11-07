Рейтинг@Mail.ru
В НАТО признали нехватку систем ПВО в Европе
13:55 07.11.2025
В НАТО признали нехватку систем ПВО в Европе
В НАТО признали нехватку систем ПВО в Европе
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал нехватку систем ПВО в европейских странах, включая Румынию, и заявил о необходимости увеличить их количество в... РИА Новости, 07.11.2025
в мире
румыния
россия
москва
марк рютте
никушор дан
нато
румыния
россия
москва
в мире, румыния, россия, москва, марк рютте, никушор дан, нато
В мире, Румыния, Россия, Москва, Марк Рютте, Никушор Дан, НАТО
В НАТО признали нехватку систем ПВО в Европе

КИШИНЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал нехватку систем ПВО в европейских странах, включая Румынию, и заявил о необходимости увеличить их количество в пять раз.
Рютте находился в Румынии с официальным визитом, в ходе которого провел встречу с президентом страны Никушором Даном, премьер-министром Илие Боложаном и главой минобороны Ионуцем Моштяну. В ходе встречи обсуждались модернизация румынской армии и повышение эффективности ее взаимодействия с союзниками.
"Да, согласен, это (нехватка систем ПВО - ред.) касается как самой Румынии, так и наших союзников. На всей европейской территории НАТО нам необходимо увеличить потенциал систем ПВО на 400%", - сказал Рютте в беседе с телеканалом Antena 3 CNN.
Рютте уточнил, что в НАТО уже принято решение об увеличении инвестиций в оборонный сектор. Он добавил, что присутствие союзных сил в Румынии является частью стратегии сдерживания на восточном фланге и гарантией коллективной безопасности.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
