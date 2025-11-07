В НАТО признали нехватку систем ПВО в Европе

КИШИНЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал нехватку систем ПВО в европейских странах, включая Румынию, и заявил о необходимости увеличить их количество в пять раз.

Рютте уточнил, что в НАТО уже принято решение об увеличении инвестиций в оборонный сектор. Он добавил, что присутствие союзных сил в Румынии является частью стратегии сдерживания на восточном фланге и гарантией коллективной безопасности.