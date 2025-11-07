Рейтинг@Mail.ru
ПВО за неделю сбили 17 авиабомб, 13 снарядов HIMARS и 1497 дронов ВСУ - РИА Новости, 07.11.2025
13:17 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/pvo-2053427746.html
ПВО за неделю сбили 17 авиабомб, 13 снарядов HIMARS и 1497 дронов ВСУ
ПВО за неделю сбили 17 авиабомб, 13 снарядов HIMARS и 1497 дронов ВСУ
Силы ПВО за неделю в ходе СВО сбили 17 управляемых авиационных бомб, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1497... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T13:17:00+03:00
2025-11-07T13:17:00+03:00
безопасность, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО за неделю сбили 17 авиабомб, 13 снарядов HIMARS и 1497 дронов ВСУ

МО РФ: силы ПВО за неделю сбили 17 авиабомб и 1497 украинских БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Силы ПВО за неделю в ходе СВО сбили 17 управляемых авиационных бомб, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1497 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1497 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
