ПВО за неделю сбили 17 авиабомб, 13 снарядов HIMARS и 1497 дронов ВСУ
ПВО за неделю сбили 17 авиабомб, 13 снарядов HIMARS и 1497 дронов ВСУ - РИА Новости, 07.11.2025
ПВО за неделю сбили 17 авиабомб, 13 снарядов HIMARS и 1497 дронов ВСУ
Силы ПВО за неделю в ходе СВО сбили 17 управляемых авиационных бомб, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1497... РИА Новости, 07.11.2025
ПВО за неделю сбили 17 авиабомб, 13 снарядов HIMARS и 1497 дронов ВСУ
МО РФ: силы ПВО за неделю сбили 17 авиабомб и 1497 украинских БПЛА