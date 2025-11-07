Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
08:11 07.11.2025 (обновлено: 11:14 07.11.2025)
Силы ПВО сбили за ночь 11 украинских беспилотников

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Силы ПВО сбили за ночь 11 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.
Расчеты FPV-дронов "Днепра" уничтожили САУ и пункты управления БПЛА ВСУ
Вчера, 05:05
Российские военные сбили:
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
