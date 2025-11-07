https://ria.ru/20251107/pvo-2053340708.html
Силы ПВО сбили за ночь 11 украинских беспилотников
Силы ПВО сбили за ночь 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 07.11.2025
Силы ПВО сбили за ночь 11 украинских беспилотников
Силы ПВО сбили за ночь 11 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T08:11:00+03:00
2025-11-07T08:11:00+03:00
2025-11-07T11:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
республика крым
брянская область
вооруженные силы украины
калужская область
курская область
безопасность, россия, республика крым, брянская область, вооруженные силы украины, калужская область, курская область
