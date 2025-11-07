"Это ужасает". На Западе забили тревогу из-за слов Путина

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Западные военные эксперты пришли в ужас после рассказа российского президента Владимира Путина об испытаниях подводного аппарата "Посейдон", пишет Daily Mail.
"Речь идет о гигантском термоядерном оружии мегатонного масштаба <…>. Это ужасает", — высказался ученый из Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис.
Издание обратило внимание на слова Владимира Путина о том, что каждая ракета обладает "непревзойденными преимуществами", а ядерной энергоустановке аппарата потребуется всего "минуты или секунды" для запуска.
"Меня беспокоит, что Россия действительно разработала это. Надеюсь, он (Владимир Путин — прим.ред.) не использует его", — заявил бывший начальник военной разведки Великобритании Лорд Уэст.
Россия 28 октября успешно испытала безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Он может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы и поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника. Президент России подчеркнул, что он является уникальным, его мощность значительно превышает показатели ракеты "Сармат".