"Это ужасает". На Западе забили тревогу из-за слов Путина

Россия 28 октября успешно испытала безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Он может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы и поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника. Президент России подчеркнул, что он является уникальным, его мощность значительно превышает показатели ракеты "Сармат".