"Это безумие". На Западе высказались о переговорах с Путиным
15:08 07.11.2025
"Это безумие". На Западе высказались о переговорах с Путиным
"Это безумие". На Западе высказались о переговорах с Путиным
"Это безумие". На Западе высказались о переговорах с Путиным
заявил коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми в интервью YouTube-каналу Daniel Davis.
"Это безумие". На Западе высказались о переговорах с Путиным

Коммодор Джерми назвал безумным отказ европейских лидеров от диалога с Путиным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков крылатой ракеты "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон"
Президент России Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков крылатой ракеты Буревестник и беспилотного подводного аппарата Посейдон - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков крылатой ракеты "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Отказ лидеров европейских стран от переговоров с президентом Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине безрассуден, заявил коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми в интервью YouTube-каналу Daniel Davis.
"Отказ от диалога с Путиным — безумие. <…> Разговор — это не уступка, это понимание позиции другого человека. Это, по сути, выстраивание отношений <…> Понимание противника — первый шаг к прекращению войн", — сказал он.
По словам отставного военного, лидеры, которые отказываются от диалога с конкурентами, совершают опасную ошибку.
В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия "все эти годы воюет не с ВСУ, не с Украиной", а со всей НАТО. Москва считает партии западного вооружения на территории Украины, а также средства транспортировки альянса законными военными целями.
Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность западного блока у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
