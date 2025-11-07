МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Отказ лидеров европейских стран от переговоров с президентом Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине безрассуден, заявил коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми в интервью YouTube-каналу Daniel Davis.
"Отказ от диалога с Путиным — безумие. <…> Разговор — это не уступка, это понимание позиции другого человека. Это, по сути, выстраивание отношений <…> Понимание противника — первый шаг к прекращению войн", — сказал он.
По словам отставного военного, лидеры, которые отказываются от диалога с конкурентами, совершают опасную ошибку.
Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность западного блока у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.