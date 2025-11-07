Песков оставил без комментариев слова Трампа о прогрессе по Украине

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев слова президента США Дональда Трампа о якобы прогрессе урегулирования по Украине.
Песков не стал комментировать заявление Трампа о якобы прогрессе по Украине
Дмитрий Песков. Архивное фото