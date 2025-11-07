Небензя сообщил, что обсудил с Уолтцем проект резолюции СБ по Газе

ООН, 7 ноя – РИА Новости. Постпред РФ в ООН Василий Небензя сообщил РИА Новости, что провел встречу с американским коллегой Майклом Уолтцем, обсуждали проект резолюции о международных силах безопасности в Газе.

"Да, мы встречались с Майклом Уолтцем, он приходил ко мне с визитом вежливости, мы обсуждали наше сотрудничество в ООН , просто поговорили за жизнь. По-моему, мы, без ложной скромности, произвели друг на друга хорошее впечатление. Я только что с ним (Уолтцем - ред.) встречался, потому что американцы, как вы знаете, продвигают проект резолюции по Газе. Мы сейчас обсуждали их оригинальный проект", – сказал Небензя

"Там есть немало вопросов, мы продолжим этим заниматься", – добавил он.