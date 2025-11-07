https://ria.ru/20251107/proekt-2053329010.html
Небензя сообщил, что обсудил с Уолтцем проект резолюции СБ по Газе
Небензя сообщил, что обсудил с Уолтцем проект резолюции СБ по Газе
Небензя сообщил, что обсудил с Уолтцем проект резолюции СБ по Газе
Постпред РФ в ООН Василий Небензя сообщил РИА Новости, что провел встречу с американским коллегой Майклом Уолтцем, обсуждали проект резолюции о международных...
ООН, 7 ноя – РИА Новости. Постпред РФ в ООН Василий Небензя сообщил РИА Новости, что провел встречу с американским коллегой Майклом Уолтцем, обсуждали проект резолюции о международных силах безопасности в Газе.
"Да, мы встречались с Майклом Уолтцем, он приходил ко мне с визитом вежливости, мы обсуждали наше сотрудничество в ООН
, просто поговорили за жизнь. По-моему, мы, без ложной скромности, произвели друг на друга хорошее впечатление. Я только что с ним (Уолтцем - ред.) встречался, потому что американцы, как вы знаете, продвигают проект резолюции по Газе. Мы сейчас обсуждали их оригинальный проект", – сказал Небензя
.
"Там есть немало вопросов, мы продолжим этим заниматься", – добавил он.
Соединенные Штаты ранее предложили проект резолюции СБ ООН (есть в распоряжении РИА Новости) о международных силах безопасности в секторе Газа в рамках соглашения о достигнутом прекращении огня в анклаве.