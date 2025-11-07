Еще четыре семейных МФЦ откроют в Приморье в 2026 году

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Еще четыре семейных многофункциональных центра (МФЦ) откроют в районах Приморья в 2026 году, сообщает правительство Приморья.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил открыть семейные МФЦ в каждом муниципальном образовании.

"В 2026 году в Приморье откроют ещё четыре семейных МФЦ – в Партизанске, Октябрьском и Кавалеровском округах, а также муниципальном округе Спасск-Дальний", - говорится в сообщении.

Как отметила первый вице-губернатор – председатель правительства Приморья Вера Щербина, сейчас в регионе работают семейные МФЦ в Арсеньеве, Уссурийске, Лесозаводске и Владивостоке. Ещё одно такое учреждение запустят в работу в Дальнереченске до конца 2025 года.

По данным властей, в семейных МФЦ получили помощь свыше 800 приморских семей. С открытием новых филиалов в 2026 году планируется охватить 1,5 тысячи семей.

Также Щербина добавила, что в рамках демографической политики в Приморье идет работа по снижению числа абортов. Власти предоставляют свыше 30 мер поддержки приморцам с детьми. Особое внимание уделяется многодетным семьям – сейчас в регионе их около 24 тысяч. Для них предусмотрено 27 мер поддержки, и примерно половина многодетных семей в регионе получают 12 видов выплат. В общей сложности почти 125 тысяч семей в Приморье получают пособия и выплаты.