В Приморье наказали родителей школьников, осквернивших могилу участника СВО

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя — РИА Новости. Родителей школьников, которые осквернили могилу погибшего участника спецоперации в приморском Артеме, привлекли к ответственности, сообщает УМВД России по региону.

В среду в соцсетях распространилась информация, что на кладбище в приморском Артеме осквернили могилы погибших участников спецоперации. На видео местная жительница рассказала, что пришла в день рождения погибшего сына на кладбище, но могилу осквернили: забрали российские флаги, разбили вазоны с цветами, разбросали венки, ходили по памятнику. По ее словам, "все погромили". Также в соцсетях разошлись фотографии предполагаемых вандалов.

"В Артеме Приморского края полицейские привлекли к ответственности родителей школьников, осквернивших могилу на кладбище. <…> Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности и местонахождение участников инцидента. Ими оказались четверо школьников в возрасте восьми, десяти и двенадцати лет", — говорится в сообщении.

По словам детей, во время прогулки они зашли на территорию кладбища, где на одной из могил сорвали флаги. С ними и их родителями провели профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения.

В отношении родителей несовершеннолетних были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном по части первой статьи 5.35 КоАП России "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".