В Приморье наказали родителей школьников, осквернивших могилу участника СВО
В Приморье наказали родителей школьников, осквернивших могилу участника СВО - РИА Новости, 07.11.2025
В Приморье наказали родителей школьников, осквернивших могилу участника СВО
Родителей школьников, которые осквернили могилу погибшего участника спецоперации в приморском Артеме, привлекли к ответственности, сообщает УМВД России по... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T04:37:00+03:00
2025-11-07T04:37:00+03:00
2025-11-07T13:03:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
артёмовский городской округ
В Приморье наказали родителей школьников, осквернивших могилу участника СВО
В Приморье осудили родителей школьников, осквернивших могилу бойца СВО в Артеме
ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя — РИА Новости. Родителей школьников, которые осквернили могилу погибшего участника спецоперации в приморском Артеме, привлекли к ответственности, сообщает УМВД России по региону.
В среду в соцсетях распространилась информация, что на кладбище в приморском Артеме осквернили могилы погибших участников спецоперации. На видео местная жительница рассказала, что пришла в день рождения погибшего сына на кладбище, но могилу осквернили: забрали российские флаги, разбили вазоны с цветами, разбросали венки, ходили по памятнику. По ее словам, "все погромили". Также в соцсетях разошлись фотографии предполагаемых вандалов.
"В Артеме Приморского края
полицейские привлекли к ответственности родителей школьников, осквернивших могилу на кладбище. <…> Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности и местонахождение участников инцидента. Ими оказались четверо школьников в возрасте восьми, десяти и двенадцати лет", — говорится в сообщении.
По словам детей, во время прогулки они зашли на территорию кладбища, где на одной из могил сорвали флаги. С ними и их родителями провели профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения.
В отношении родителей несовершеннолетних были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном по части первой статьи 5.35 КоАП России
"Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".
Собранные материалы полицейские направят в комиссию по делам несовершеннолетних Артемовского городского округа
для принятия мер воспитательного характера.