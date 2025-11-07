Рейтинг@Mail.ru
В Приморье наказали родителей школьников, осквернивших могилу участника СВО
04:37 07.11.2025 (обновлено: 13:03 07.11.2025)
В Приморье наказали родителей школьников, осквернивших могилу участника СВО
Родителей школьников, которые осквернили могилу погибшего участника спецоперации в приморском Артеме, привлекли к ответственности, сообщает УМВД России по... РИА Новости, 07.11.2025
происшествия
россия
приморский край
артёмовский городской округ
россия
приморский край
артёмовский городской округ
происшествия, россия, приморский край, артёмовский городской округ
Происшествия, Россия, Приморский край, Артёмовский городской округ
ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя — РИА Новости. Родителей школьников, которые осквернили могилу погибшего участника спецоперации в приморском Артеме, привлекли к ответственности, сообщает УМВД России по региону.
В среду в соцсетях распространилась информация, что на кладбище в приморском Артеме осквернили могилы погибших участников спецоперации. На видео местная жительница рассказала, что пришла в день рождения погибшего сына на кладбище, но могилу осквернили: забрали российские флаги, разбили вазоны с цветами, разбросали венки, ходили по памятнику. По ее словам, "все погромили". Также в соцсетях разошлись фотографии предполагаемых вандалов.
В селе Ростовановском Ставропольского края осквернили могилы участников СВО - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
На Ставрополье осквернили могилы участников СВО
31 марта, 10:12
"В Артеме Приморского края полицейские привлекли к ответственности родителей школьников, осквернивших могилу на кладбище. <…> Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности и местонахождение участников инцидента. Ими оказались четверо школьников в возрасте восьми, десяти и двенадцати лет", — говорится в сообщении.
По словам детей, во время прогулки они зашли на территорию кладбища, где на одной из могил сорвали флаги. С ними и их родителями провели профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения.
В отношении родителей несовершеннолетних были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном по части первой статьи 5.35 КоАП России "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".
Собранные материалы полицейские направят в комиссию по делам несовершеннолетних Артемовского городского округа для принятия мер воспитательного характера.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В Приморье вандалы осквернили могилы участников СВО
3 апреля, 04:14
 
ПроисшествияРоссияПриморский крайАртёмовский городской округ
 
 
