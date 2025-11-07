Рейтинг@Mail.ru
Названо количество праздников, утвержденных в России - РИА Новости, 07.11.2025
03:06 07.11.2025 (обновлено: 12:02 07.11.2025)
Названо количество праздников, утвержденных в России
Кроме праздничных дней, которые объявлены выходными, в России насчитывается 21 памятная дата, 20 дней воинской славы и более 80 профессиональных праздников,... РИА Новости, 07.11.2025
общество, россия, татьяна подольская
Общество, Россия, Татьяна Подольская
Празднование Нового года в Москве
Празднование Нового года в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Кроме праздничных дней, которые объявлены выходными, в России насчитывается 21 памятная дата, 20 дней воинской славы и более 80 профессиональных праздников, сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
"Кроме праздничных дней (Новый год, День Победы - 9 мая, День России – 12 июня и т.д.), которые объявлены в стране выходными днями, в стране есть еще памятные даты и дни воинской славы России, а также профессиональные праздники", - рассказала Подольская.
Путин рассказал о новых российских праздниках
Путин рассказал о новых российских праздниках
5 ноября, 21:19
Эксперт посчитала, что всего в стране установлена 21 памятная дата (например, День космонавтики, День Крещения Руси, День Конституции РФ) и 20 дней воинской славы (например, 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве).
"Эти дни не являются выходными, но при этом выполняют важную функцию: поддерживают историческую память, отмечают профессиональные или социальные достижения, не прерывая экономическую деятельность в государстве", - отметила Подольская.
Также в России отмечается более 80 профессиональных праздников. "Это День учителя, День медицинского работника, День спасателя и другие. По мнению психологов, профессиональные праздники позволяют людям утвердиться в своей карьерной идентичности", - пояснила эксперт РАНХиГС.
Она напомнила, что с 2026 года в России будут отмечаться также День коренных малочисленных народов и День языков народов Российской Федерации — 30 апреля и 8 сентября.
"В целом психологи считают, что праздники важны и оказывают положительное влияние на жизнь общества", - заключила Подольская.
В России появился новый праздник
В России появился новый праздник
4 ноября, 09:11
 
