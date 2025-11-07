В администрации Кубани прокомментировали ситуацию с паромом Seabridge

КРАСНОДАР, 7 ноя – РИА Новости. Позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска парома Seabridge, который должен выполнить первый за 14 лет рейс по маршруту Трабзон-Сочи, не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, сообщили РИА Новости в администрации края.

"Позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска международного парома Seabridge не изменилась с момента проведения тестового рейса. Остались вопросы по части безопасности, которые на данный момент не решены", - рассказали агентству в администрации.

При этом глава транспортной компании ООО "СВС Шиппинг" Сергей Туркменян сообщил в пятницу РИА Новости, что паром в 13.00 мск встанет на внутренний рейд для досмотра, а оттуда направится в порт.

"Как ранее отмечал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев , организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях небезопасна и преждевременна", - добавили в администрации.

Seabridge вышел в путь в среду в 21.10 мск, взяв на борт 20 пассажиров, и спустя 12 часов подошел к российскому Сочи , где с тех пор ждет швартовки в нескольких милях от берега. Обратный рейс из Сочи в турецкий порт планировался на вечер четверга.

Ранее пассажиры рассказали РИА Новости, что у некоторых из них "сгорели" авиабилеты в другие города РФ

Паром ждал согласования на вход в порт, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Туркменян. Заход судна согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ. Ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, подчеркивал он.

Seabridge 16 октября выполнил тестовый рейс, который был необходим для отработки маршрута и правил захода в порт, но он не был завершен по техническим причинам, говорил ранее Туркменян.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 16 октября, что тестовый международный рейс парома Seabridge выполнен из Турции в Сочи без согласия принимающей стороны и назвал такую ситуацию недопустимой. По его словам, власти Кубани готовят обращение в министерство транспорта РФ о невозможности организации работы данного парома.