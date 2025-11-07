При пожаре в жилом доме в Новом Уренгое погибли два человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Мужчина и женщина погибли при пожаре в жилом многоквартирном доме в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Установлено, что очаг возгорания находился в одной из квартир дома на четвертом этаже. В ходе разведки караулом противопожарной службы в жилом помещении обнаружены тела двух лиц, мужчины и женщины", – говорится в сообщении.