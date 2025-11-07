https://ria.ru/20251107/pozhar-2053339433.html
При пожаре в жилом доме в Новом Уренгое погибли два человека
При пожаре в жилом доме в Новом Уренгое погибли два человека
При пожаре в жилом доме в Новом Уренгое погибли два человека
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Мужчина и женщина погибли при пожаре в жилом многоквартирном доме в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, пожар произошел в жилом доме в микрорайоне Оптимистов в Новом Уренгое
.
"Установлено, что очаг возгорания находился в одной из квартир дома на четвертом этаже. В ходе разведки караулом противопожарной службы в жилом помещении обнаружены тела двух лиц, мужчины и женщины", – говорится в сообщении.
Прокуратура начала проверку, результаты расследования причин пожара и гибели людей взяты на контроль, добавили в пресс-службе.