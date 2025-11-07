При пожаре в доме в Новосибирской области погиб человек

НОВОСИБИРСК, 7 ноя – РИА Новости. Один человек погиб и шестеро пострадали на пожаре в частном доме в селе Улыбино Новосибирской области, сообщает в пятницу областной минздрав.

"Во время пожара пострадали семь человек, из них один погиб до прибытия скорой помощи, двое находятся в отделении реанимации Искитимской ЦРБ, один – в отделении травматологии в состоянии средней степени тяжести. Три человека отправлены на амбулаторное лечение, их жизни ничего не угрожает. На месте работали две бригады скорой медицинской помощи" - проводит пресс-служба слова министра здравоохранения региона Ростислава Заблоцкого.