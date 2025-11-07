https://ria.ru/20251107/pozhar-2053338801.html
При пожаре в доме в Новосибирской области погиб человек
При пожаре в доме в Новосибирской области погиб человек - РИА Новости, 07.11.2025
При пожаре в доме в Новосибирской области погиб человек
Один человек погиб и шестеро пострадали на пожаре в частном доме в селе Улыбино Новосибирской области, сообщает в пятницу областной минздрав. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T07:46:00+03:00
2025-11-07T07:46:00+03:00
2025-11-07T07:46:00+03:00
происшествия
новосибирская область
искитимский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20251106/chislo-2053152244.html
https://ria.ru/20251106/pozhar-2053144744.html
новосибирская область
искитимский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, искитимский район, россия
Происшествия, Новосибирская область, Искитимский район, Россия
При пожаре в доме в Новосибирской области погиб человек
При пожаре в доме в Новосибирской области погиб человек, шесть пострадали
НОВОСИБИРСК, 7 ноя – РИА Новости. Один человек погиб и шестеро пострадали на пожаре в частном доме в селе Улыбино Новосибирской области, сообщает в пятницу областной минздрав.
"Во время пожара пострадали семь человек, из них один погиб до прибытия скорой помощи, двое находятся в отделении реанимации Искитимской ЦРБ, один – в отделении травматологии в состоянии средней степени тяжести. Три человека отправлены на амбулаторное лечение, их жизни ничего не угрожает. На месте работали две бригады скорой медицинской помощи" - проводит пресс-служба слова министра здравоохранения региона Ростислава Заблоцкого.
По данным СУСК по Новосибирской области
, пожар произошел в пятницу утром в одном из частных домов в селе Улыбино Искитимского района
. При пожаре погибла 12-летняя девочка.
Возбуждено уголовное дело о гибели на пожаре малолетнего ребенка, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности).
Устанавливаются причины и источник возгорания. Назначена судебная экспертиза для установления причин смерти ребенка.