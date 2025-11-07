Рейтинг@Mail.ru
Полянский задался вопросом после заявления Трампа о Нигерии
04:02 07.11.2025 (обновлено: 05:45 07.11.2025)
Полянский задался вопросом после заявления Трампа о Нигерии
Полянский задался вопросом после заявления Трампа о Нигерии
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский после слов президента США Дональда Трампа о готовности защищать христиан в Нигерии задался вопросом, станет РИА Новости, 07.11.2025
Нигерия, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Полянский, Пит Хегсет, Украинская православная церковь, ООН, Министерство обороны США
Полянский задался вопросом после заявления Трампа о Нигерии

Полянский: будет ли Трамп спасать христиан на Украине или только Нигерии

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский после слов президента США Дональда Трампа о готовности защищать христиан в Нигерии задался вопросом, станет ли американский лидер защищать прихожан Украинской православной церкви (УПЦ), подвергающимся гонениям со стороны украинских властей, или его заботят только христиане в Нигерии.
В четверг Трамп снова заявил, что Соединенные Штаты готовы защищать христианское население в Нигерии, а также во всем мире, несмотря на опровержения властей африканской страны, что они якобы не защищают христиан от террористов.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
На Украине суд отклонил иск о запрете УПЦ распоряжаться своим имуществом
4 ноября, 20:16
"Примет ли президент США меры по спасению христиан канонической Украинской православной церкви? Или его волнуют только христиане в Нигерии?" — написал Полянский в соцсети X.
В понедельник Трамп заявил, что не исключает отправку военных в Нигерию либо воздушные удары по территории страны. Накануне в СМИ появилась информация, что администрация президента США рассматривает нанесение точечных ударов по Нигерии при помощи беспилотников и приостановку помощи западноафриканской стране. В воскресенье шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял, что ведомство после приказа президента Трампа готовится к действиям против исламистов на территории Нигерии. Это заявление прозвучало в отсутствие официального запроса о помощи со стороны нигерийских властей.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь — самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне.
Священнослужители во время крестного хода в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
СБУ предъявила обвинение митрополиту УПЦ в ДНР
4 ноября, 11:30
 
Нигерия, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Полянский, Пит Хегсет, Украинская православная церковь, ООН, Министерство обороны США
 
 
