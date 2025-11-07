Полянский задался вопросом после заявления Трампа о Нигерии

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский после слов президента США Дональда Трампа о готовности защищать христиан в Нигерии задался вопросом, станет ли американский лидер защищать прихожан Украинской православной церкви (УПЦ), подвергающимся гонениям со стороны украинских властей, или его заботят только христиане в Нигерии.