Навроцкий заявил, что Туск отрезал его от информации спецслужб

ВАРШАВА, 7 ноя – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий утверждает, что премьер-министр республики Дональд Туск отрезал его от общения с главами спецслужб.

Ранее Туск на платформе Х заявил, что Навроцкий отказался присваивать первые офицерские звания 136 разведчикам и контрразведчикам, окончившим обучение. В Польше традиционно перед Днем независимости, который отмечается 11 ноября, президент присваивает первые офицерские звания сотрудникам спецслужб.

Отвечая Туску в своем видеообращении на платформе Х, Навроцкий пожаловался, что Туск отрезал его от контактов с руководителями спецслужб и информации на тему безопасности государства.

« "Чтобы быть премьером недостаточно только публиковать посты на Х. Надо еще уметь руководить и ставить государство выше партийных интересов. Пан премьер в своим стиле наврал и не пояснил, что на самом деле случилось. Дональд Туск принял решение о том, что руководители спецслужб имеют запрет встречаться с президентом Польской республики", - заявил Навроцкий.

Он утверждает, что Туск таким образом ведет политическую борьбу с президентом.

"Таким образом он в очередной раз использовал спецслужбы в политической борьбе. В то время, когда за нашей восточной границей идет война, он решил, что президент, главнокомандующий вооруженных сил должен быть лишен доступа к наиважнейшей информации о безопасности государства", - заявил Навроцкий.

Он утверждает, что во время заседания коллегии по вопросам спецслужб "представителю президента было отказано в получении серьезнейшей информации, касающейся безопасности государства". "Были отменены четыре моих встречи с руководителями специальных служб. Именно на них должны были обсуждаться ключевые для безопасности Польши вопросы и могли также были быть приняты решения относительно присвоения офицерских званий. Этого не произошло, так как интересы государства были перепутаны с интересами партийными", - добавил польский президент.

« "На это не может быть и не будет моего согласия. Премьер Туск должен понять, что он не является королем, а только главой правительства, что означает обязанность сотрудничества с президентом, избранным поляками, особенно в вопросах безопасности государства", - заключил он.

В свою очередь министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк опроверг слова Навроцкого о том, что тот не получает информации от спецслужб.

"Это неправда, что спецслужбы не предоставляют информацию президенту. Он получает соответствующую информацию, как и его предшественники, как и уполномоченные сотрудники его канцелярии", - написал Семоняк на платформе Х.

При этом он не отрицает, что президент не мог проводить индивидуальные встречи с руководителями спецслужб.

"Сотрудничество президента со спецслужбами регулируется нормативными актами, которые не предусматривают индивидуальных совещаний между президентом и руководителем спецслужбы. Помимо предоставляемых документов, сотрудничество президента со спецслужбами обеспечивается Советом по делам спецслужб, в состав которого входят представители президента и Бюро национальной безопасности. Им никогда не отказывали в предоставлении информации", - написал министр.

При этом он отметил, что премьер-министр "является единственным начальником руководителей спецслужб", а "процедуры вызова подчиненных премьер-министра другим государственным органом не предусмотрено".

Комментируя то, что Навроцкий отказался присваивать сотрудникам спецслужб первые офицерские звания, Семоняк заявил, что это "является местью сотрудникам, чьи заслуженные повышения не имеют ничего общего с сотрудничеством правительства и президента".