Польша призвала ЕС обеспечивать Украину военными ресурсами еще три года

ВАРШАВА, 7 ноя – РИА Новости. Европейский союз должен быть готов обеспечивать Украину военными ресурсами еще три года, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVP World.
"Украина планирует продолжать сопротивление в течение трех лет. Наша задача - обеспечить его ресурсами для продолжения работы", - сказал Сикорский.
При этом он считает, что Евросоюз должен более активно вести себя на переговорах о будущем восстановлении Украины, так как поставляет ей большое количество вооружения.
"Надеюсь, США продолжат снабжать Украину разведданными. Конечно, Польша оплачивает терминалы Starlink, боеприпасы для американского оружия, предназначенного для противовоздушной обороны и дальних ударов, также важны. За это в основном платит Европа, и именно поэтому я считаю, что Европа должна играть более активную роль в переговорах о будущем урегулировании", - сказал Сикорский.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
