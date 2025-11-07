Рейтинг@Mail.ru
Польша призвала ЕС обеспечивать Украину военными ресурсами еще три года
02:10 07.11.2025 (обновлено: 04:06 07.11.2025)
Польша призвала ЕС обеспечивать Украину военными ресурсами еще три года
Европейский союз должен быть готов обеспечивать Украину военными ресурсами еще три года, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире... РИА Новости, 07.11.2025
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 7 ноя – РИА Новости. Европейский союз должен быть готов обеспечивать Украину военными ресурсами еще три года, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVP World.
"Украина планирует продолжать сопротивление в течение трех лет. Наша задача - обеспечить его ресурсами для продолжения работы", - сказал Сикорский.
При этом он считает, что Евросоюз должен более активно вести себя на переговорах о будущем восстановлении Украины, так как поставляет ей большое количество вооружения.
"Надеюсь, США продолжат снабжать Украину разведданными. Конечно, Польша оплачивает терминалы Starlink, боеприпасы для американского оружия, предназначенного для противовоздушной обороны и дальних ударов, также важны. За это в основном платит Европа, и именно поэтому я считаю, что Европа должна играть более активную роль в переговорах о будущем урегулировании", - сказал Сикорский.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Польше зафиксировали резкий рост нападений на украинцев
6 ноября, 01:23
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
