В Норвегии страны НАТО провели учения на случай конфликта с Россией - РИА Новости, 07.11.2025
15:14 07.11.2025
В Норвегии страны НАТО провели учения на случай конфликта с Россией
В Норвегии страны НАТО провели учения на случай конфликта с Россией
В Норвегии страны НАТО провели учения на случай конфликта с Россией
Ряд стран североевропейской коалиции Объединенных экспедиционных сил (JEF) провели в Буде на севере Норвегии учения, на которых отрабатывались действия на...
В Норвегии страны НАТО провели учения на случай конфликта с Россией

Politico: На севере Норвегии НАТО провело учения на случай конфликта Россией

Символика НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Ряд стран североевропейской коалиции Объединенных экспедиционных сил (JEF) провели в Буде на севере Норвегии учения, на которых отрабатывались действия на случай возможного конфликта с Россией, пишет издание Politico.
В состав JEF входят Великобритания, председательствующая в коалиции, а также Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания, Эстония, Исландия, Латвия, Нидерланды и Литва.
"Британские военные планировщики отправились в Буде, расположенный между морем и заснеженными вершинами северного Полярного круга, чтобы отработать военную стратегию реагирования на российские угрозы", - говорится в статье.
Согласно сценарию учений, действия происходят через год после предполагаемого прекращения огня на Украине, а военные стран-участниц занимаются отслеживанием хода пророссийских протестов в одной из стран региона.
Присутствовавший на учениях глава минобороны Великобритании Джон Хили положительно отозвался о восприятии странами-участницами коалиции лидерства Великобритании, заявив, что страны JEF "лучше всех могут оценить риски и отреагировать на угрозы", которые якобы могут исходить со стороны России, и заручиться помощью НАТО в случае противостояния.
Собравшиеся в Буде военачальники в частном порядке выражали мнение, что важность JEF в дальнейшем вырастет, так как США меняют приоритеты и все меньше участвуют в обеспечении безопасности Европы.
При этом со ссылкой на оборонных экспертов и аналитиков издание отмечает, что технический потенциал JEF на крайнем севере ограничен, а сама коалиция до сих пор не определилась с четкой целью своего функционирования.
В миреНорвегияВеликобританияРоссияДжон ХилиPoliticoНАТО
 
 
