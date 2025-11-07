В Норвегии страны НАТО провели учения на случай конфликта с Россией

"Британские военные планировщики отправились в Буде, расположенный между морем и заснеженными вершинами северного Полярного круга, чтобы отработать военную стратегию реагирования на российские угрозы", - говорится в статье.

При этом со ссылкой на оборонных экспертов и аналитиков издание отмечает, что технический потенциал JEF на крайнем севере ограничен, а сама коалиция до сих пор не определилась с четкой целью своего функционирования.