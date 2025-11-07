Лучший подъезд выберут в Московской области

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Финальный этап конкурса "Лучший подъезд Подмосковья" начался в регионе, члены жюри приступили к выездным осмотрам финалистов, сообщает пресс-служба организатора — министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору области.

Конкурс проводится в двух номинациях — "Лучший тематический подъезд Подмосковья" и "Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья".

Исполняющий обязанности министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отметил, что подъезд является визитной карточкой каждого дома, поэтому конкурс из года в год пользуется особой популярностью у жителей.

"Сейчас в финал вышли 13 подъездов из Балашихи, Мытищ, Щелково, Королева, Зарайска и еще восьми муниципалитетов", — приводит пресс-служба слова Даниленко.

Для проведения экспертной и объективной оценки, добавил Даниленко, была сформирована межведомственная комиссия с участием инспекторов министерства, представителей ассоциации председателей советов МКД и управления технического надзора капитального ремонта области.