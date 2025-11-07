Рейтинг@Mail.ru
Лучший подъезд выберут в Московской области
Новости Подмосковья
 
13:06 07.11.2025
Лучший подъезд выберут в Московской области
Лучший подъезд выберут в Московской области - РИА Новости, 07.11.2025
Лучший подъезд выберут в Московской области
Финальный этап конкурса "Лучший подъезд Подмосковья" начался в регионе, члены жюри приступили к выездным осмотрам финалистов, сообщает пресс-служба организатора РИА Новости, 07.11.2025
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мытищи
балашиха
подъезды
московская область (подмосковье)
мытищи
балашиха
московская область (подмосковье), мытищи, балашиха, подъезды
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Балашиха, Подъезды
Лучший подъезд выберут в Московской области

Финальный этап конкурса "Лучший подъезд Подмосковья" стартовал в регионе

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыПодъезд жилого дома
Подъезд жилого дома - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Подъезд жилого дома. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Финальный этап конкурса "Лучший подъезд Подмосковья" начался в регионе, члены жюри приступили к выездным осмотрам финалистов, сообщает пресс-служба организатора — министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору области.
Конкурс проводится в двух номинациях — "Лучший тематический подъезд Подмосковья" и "Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья".
Исполняющий обязанности министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отметил, что подъезд является визитной карточкой каждого дома, поэтому конкурс из года в год пользуется особой популярностью у жителей.
"Сейчас в финал вышли 13 подъездов из Балашихи, Мытищ, Щелково, Королева, Зарайска и еще восьми муниципалитетов", — приводит пресс-служба слова Даниленко.
Для проведения экспертной и объективной оценки, добавил Даниленко, была сформирована межведомственная комиссия с участием инспекторов министерства, представителей ассоциации председателей советов МКД и управления технического надзора капитального ремонта области.
Отбор финалистов конкурса проходит в несколько этапов. Сначала муниципальные образования подают заявки, после чего комиссия проводит предварительный отбор на основе фотоматериалов и описаний. Затем следуют очные выезды для детальной оценки объектов. Дополнительно организовано голосование жителей на портале "Добродел", где каждый может поддержать понравившийся подъезд. Итоги конкурса планируется объявить в конце ноября, а победители получат в награду экскурсионный тур.
На портал Подмосковья пришло 13 тыс заявок на ремонт оборудования газа
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МытищиБалашихаПодъезды
 
 
