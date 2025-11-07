https://ria.ru/20251107/podezd-2053422962.html
Лучший подъезд выберут в Московской области
Лучший подъезд выберут в Московской области
Финальный этап конкурса "Лучший подъезд Подмосковья" начался в регионе, члены жюри приступили к выездным осмотрам финалистов, сообщает пресс-служба организатора РИА Новости, 07.11.2025
Лучший подъезд выберут в Московской области
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Финальный этап конкурса "Лучший подъезд Подмосковья" начался в регионе, члены жюри приступили к выездным осмотрам финалистов, сообщает пресс-служба организатора — министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору области.
Конкурс проводится в двух номинациях — "Лучший тематический подъезд Подмосковья" и "Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья".
Исполняющий обязанности министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отметил, что подъезд является визитной карточкой каждого дома, поэтому конкурс из года в год пользуется особой популярностью у жителей.
"Сейчас в финал вышли 13 подъездов из Балашихи, Мытищ, Щелково, Королева, Зарайска и еще восьми муниципалитетов", — приводит пресс-служба слова Даниленко.
Для проведения экспертной и объективной оценки, добавил Даниленко, была сформирована межведомственная комиссия с участием инспекторов министерства, представителей ассоциации председателей советов МКД и управления технического надзора капитального ремонта области.
Отбор финалистов конкурса проходит в несколько этапов. Сначала муниципальные образования подают заявки, после чего комиссия проводит предварительный отбор на основе фотоматериалов и описаний. Затем следуют очные выезды для детальной оценки объектов. Дополнительно организовано голосование жителей на портале "Добродел", где каждый может поддержать понравившийся подъезд. Итоги конкурса планируется объявить в конце ноября, а победители получат в награду экскурсионный тур.