Украинский пленный рассказал о положении ВСУ на Красноармейском направлении
Специальная военная операция на Украине
 
08:12 07.11.2025 (обновлено: 08:28 07.11.2025)
Украинский пленный рассказал о положении ВСУ на Красноармейском направлении
2025
Пленный Стеблянко: российские БПЛА не позволяют боевикам ВСУ выйти из укреплений

Украинские военные
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Попавший в плен на красноармейском направлении украинский военнослужащий Игорь Стеблянко рассказал, что работа российских операторов дронов на красноармейском направлении не позволяет украинским военнослужащим даже высунуться из их укреплений, от такой безысходности он даже пытался покончить с собой.
"Я уже понял, что нам не светит выйти оттуда, потому что сначала нам говорили, что нас закинут, нас приписали к другой роте на поддержку. И говорили, что мы зайдем на пару дней, чтобы поддержать, пока они своих не подтянут. Потом нам сказали, что на месяц. И в итоге мы просидели больше месяца. И люди вокруг умирали. И я понял, что нам не выйти оттуда. Просто "птичек" много, летает дронов. Не видели, что вокруг творится, потому что не вылезешь. Потому что постоянно небо грязное, дронов много", - сказал Стеблянко в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Он уточнил, что с сослуживцами постоянно сидел в подвале, слушали переговоры с докладами об убитых и просьбами об эвакуации, которые не выполнялись. В подвале, по его словам, тоже были умершие, их приходилось засыпать землёй, "чтобы не так воняло".
Стеблянко сообщил, что у него сдали нервы и от безысходности он решил покончить с собой. "Но как-то, видимо, Бог отвёл. Получил ранение. Напарник перемотал. Лежал на следующий день. Пришли русские солдаты, мы им сдались", - рассказал он.
Пленный добавил, что в учебном центре были украинцы от 25 лет. У одного из мобилизованных были психические отклонения, он сидел на антидепрессантах, сообщил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
