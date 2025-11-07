Украинский пленный рассказал о положении ВСУ на Красноармейском направлении

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Попавший в плен на красноармейском направлении украинский военнослужащий Игорь Стеблянко рассказал, что работа российских операторов дронов на красноармейском направлении не позволяет украинским военнослужащим даже высунуться из их укреплений, от такой безысходности он даже пытался покончить с собой.

"Я уже понял, что нам не светит выйти оттуда, потому что сначала нам говорили, что нас закинут, нас приписали к другой роте на поддержку. И говорили, что мы зайдем на пару дней, чтобы поддержать, пока они своих не подтянут. Потом нам сказали, что на месяц. И в итоге мы просидели больше месяца. И люди вокруг умирали. И я понял, что нам не выйти оттуда. Просто "птичек" много, летает дронов. Не видели, что вокруг творится, потому что не вылезешь. Потому что постоянно небо грязное, дронов много", - сказал Стеблянко в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ

Он уточнил, что с сослуживцами постоянно сидел в подвале, слушали переговоры с докладами об убитых и просьбами об эвакуации, которые не выполнялись. В подвале, по его словам, тоже были умершие, их приходилось засыпать землёй, "чтобы не так воняло".

Стеблянко сообщил, что у него сдали нервы и от безысходности он решил покончить с собой. "Но как-то, видимо, Бог отвёл. Получил ранение. Напарник перемотал. Лежал на следующий день. Пришли русские солдаты, мы им сдались", - рассказал он.