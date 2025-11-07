Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе

Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе

© AP Photo / Harry Nakos Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе

"Уже договорился". В США сообщили о планах бегства Зеленского с Украины

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский подготовил план бегства с Украины в Польшу, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире Владимир Зеленский подготовил план бегства с Украины в Польшу, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса.

"Я думаю, Зеленский может внезапно исчезнуть. Он может сесть в свой самолет и улететь в Польшу", — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что Зеленскому нельзя позволить сбежать, так как он должен понести ответственность за свои действия.

"Ему нужно встретиться лицом к лицу с украинским народом, чьи жизни он бессмысленно растратил, а также с россиянами", — подчеркнул он.

На Украине с 24 февраля 2022-го введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В октябре прошлого года журнал Time, ссылаясь на помощника Зеленского, сообщил, что ВСУ испытывают значительные потери, в результате чего военкоматы начали призывать граждан со средним возрастом 43 года.