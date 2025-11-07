https://ria.ru/20251107/plan-2053350177.html
"Уже договорился". В США сообщили о планах бегства Зеленского с Украины
Владимир Зеленский подготовил план бегства с Украины в Польшу, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса. РИА Новости, 07.11.2025
"Уже договорился". В США сообщили о планах бегства Зеленского с Украины
Макгрегор: Зеленский планирует сбежать с Украины в Польшу
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
Владимир Зеленский подготовил план бегства с Украины в Польшу, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала
Дэниела Дэвиса.
"Я думаю, Зеленский
может внезапно исчезнуть. Он может сесть в свой самолет и улететь в Польшу", — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что Зеленскому нельзя позволить сбежать, так как он должен понести ответственность за свои действия.
"Ему нужно встретиться лицом к лицу с украинским народом, чьи жизни он бессмысленно растратил, а также с россиянами", — подчеркнул он.
На Украине
с 24 февраля 2022-го введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В октябре прошлого года журнал Time, ссылаясь на помощника Зеленского, сообщил, что ВСУ
испытывают значительные потери, в результате чего военкоматы начали призывать граждан со средним возрастом 43 года.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.