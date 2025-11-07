Рейтинг@Mail.ru
07.11.2025

Песков ответил на вопрос о публикациях западных СМИ о Лаврове
13:47 07.11.2025
Песков ответил на вопрос о публикациях западных СМИ о Лаврове
Песков ответил на вопрос о публикациях западных СМИ о Лаврове
Сергей Лавров работает министром иностранных дел России, сообщения западных СМИ не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 07.11.2025
Песков ответил на вопрос о публикациях западных СМИ о Лаврове

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Сергей Лавров работает министром иностранных дел России, сообщения западных СМИ не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В этих сообщениях действительности не соответствует ничего… Безусловно, Лавров работает министром иностранных дел, конечно", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию западных СМИ о Лаврове.
"Достойна Агаты Кристи". МИД оценил статью FT о Лаврове и Рубио
