12:51 07.11.2025
В Кремле рассказали, что тормозит урегулирование украинского конфликта
Провоцирование европейцами Киева на продолжение боевых действий только ухудшает положение Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.11.2025
в мире
киев
украина
россия
киев
украина
россия
в мире, киев, украина, россия
В мире, Киев, Украина, Россия
Песков: провокации Европы только ухудшают положение Украины

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Провоцирование европейцами Киева на продолжение боевых действий только ухудшает положение Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Главное, что сейчас тормозит процесс урегулирования, - это пауза, которая возникла из-за нежелания украинской стороны идти по пути политико-дипломатического урегулирования и из-за провоцирования киевского режима со стороны европейцев на продолжение дальнейших боевых действий, которые с каждым днем лишь ухудшают положение украинской стороны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Кремле объяснили паузу в переговорах по Украине
28 октября, 12:28
 
В миреКиевУкраинаРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
