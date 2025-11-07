https://ria.ru/20251107/peskov-2053418469.html
В Кремле рассказали, что тормозит урегулирование украинского конфликта
В Кремле рассказали, что тормозит урегулирование украинского конфликта - РИА Новости, 07.11.2025
В Кремле рассказали, что тормозит урегулирование украинского конфликта
Провоцирование европейцами Киева на продолжение боевых действий только ухудшает положение Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.11.2025
в мире, киев, украина, россия
В Кремле рассказали, что тормозит урегулирование украинского конфликта
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Провоцирование европейцами Киева на продолжение боевых действий только ухудшает положение Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Главное, что сейчас тормозит процесс урегулирования, - это пауза, которая возникла из-за нежелания украинской стороны идти по пути политико-дипломатического урегулирования и из-за провоцирования киевского режима со стороны европейцев на продолжение дальнейших боевых действий, которые с каждым днем лишь ухудшают положение украинской стороны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.