В Кремле рассказали, что тормозит урегулирование украинского конфликта

"Главное, что сейчас тормозит процесс урегулирования, - это пауза, которая возникла из-за нежелания украинской стороны идти по пути политико-дипломатического урегулирования и из-за провоцирования киевского режима со стороны европейцев на продолжение дальнейших боевых действий, которые с каждым днем лишь ухудшают положение украинской стороны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.