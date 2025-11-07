Рейтинг@Mail.ru
12:48 07.11.2025
Песков призвал не прогнозировать сроки саммита России и США
россия, сша, дмитрий песков, сергей лавров, сергей рябков, встреча путина и трампа в будапеште
Россия, США, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Сергей Рябков, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не заниматься прогнозированием сроков саммита России и США, поскольку любые прогнозы будут несостоятельными.
"Здесь вряд ли можно пытаться что-то прогнозировать, и любые прогнозы, скорее всего, будут несостоятельными", - сказал Песков журналистам. ​
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 26 октября сообщил, что инициатива провести российско-американскую встречу на высшем уровне по-прежнему существует, но такие переговоры должны быть хорошо подготовлены. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также сообщал, что России важно подготовить содержание будущей возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, после чего лидеры смогут принимать решение о сроках и месте для нового контакта.
РоссияСШАДмитрий ПесковСергей ЛавровСергей РябковВстреча Путина и Трампа в Будапеште
 
 
Заголовок открываемого материала