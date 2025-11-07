https://ria.ru/20251107/peskov-2053417303.html
Песков призвал не прогнозировать сроки саммита России и США
Песков призвал не прогнозировать сроки саммита России и США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не заниматься прогнозированием сроков саммита России и США, поскольку любые прогнозы будут...
Песков призвал не прогнозировать сроки саммита России и США
