Паром Seabridge проверяют в порту Сочи уже восемь часов, рассказал пассажир

СТАМБУЛ, 7 ноя – РИА Новости. Прибывший из Трабзона в Сочи паром Seabridge проверяют в российском порту порядка восьми часов, судно находится в море уже двое суток, рассказала РИА Новости пассажирка.

Паром около 13.50 мск, спустя более чем сутки после прибытия из Трабзона , начал движение в сторону внутреннего рейда порта Сочи . Seabridge вышел в путь в среду в 21.10 мск, взяв на борт 20 пассажиров, и спустя 12 часов подошел к российскому Сочи, где более суток ждал швартовки в нескольких милях от берега.

"Нет, не выпустили (на берег – ред.), все еще ждем", - сообщила пассажирка Татьяна.

Ранее другой пассажир сообщил РИА Новости, что водолазы осмотрели дно парома.

Позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска парома Seabridge не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, сообщили РИА Новости в администрации края.

Ранее пассажиры рассказали РИА Новости, что у некоторых из них "сгорели" авиабилеты в другие города РФ

Ранее представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр сообщил РИА Новости, что паром вернется обратно в Трабзон лишь после того, как высадит пассажиров в Сочи и заберет новых, запасы продовольствия на пароме рассчитаны на 10 дней, при необходимости их легко пополнить с берега.

Заход судна в порт Сочи согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.

Seabridge 16 октября выполнил тестовый рейс, который был необходим для отработки маршрута и правил захода в порт, но он не был завершен по техническим причинам, говорил ранее Туркменян.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 16 октября, что тестовый международный рейс парома Seabridge выполнен из Турции в Сочи без согласия принимающей стороны, и назвал такую ситуацию недопустимой. По его словам, власти Кубани готовят обращение в министерство транспорта РФ о невозможности организации работы данного парома.