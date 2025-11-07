Рейтинг@Mail.ru
Пассажирка сообщила, что паром Seabridge начал движение в порт Сочи - РИА Новости, 07.11.2025
14:55 07.11.2025 (обновлено: 15:11 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/parom-2053455701.html
Пассажирка сообщила, что паром Seabridge начал движение в порт Сочи
Пассажирка сообщила, что паром Seabridge начал движение в порт Сочи - РИА Новости, 07.11.2025
Пассажирка сообщила, что паром Seabridge начал движение в порт Сочи
Паром Seabridge спустя более чем сутки после прибытия из Трабзона начал движение в сторону внутреннего рейда порта Сочи, сообщила РИА Новости одна из... РИА Новости, 07.11.2025
Пассажирка сообщила, что паром Seabridge начал движение в порт Сочи

Пассажирка рассказала, что паром Seabridge начал движение к рейду порта Сочи

СТАМБУЛ, 7 ноя – РИА Новости. Паром Seabridge спустя более чем сутки после прибытия из Трабзона начал движение в сторону внутреннего рейда порта Сочи, сообщила РИА Новости одна из пассажирок.
Seabridge вышел в путь в среду в 21.10 мск, взяв на борт 20 пассажиров, и спустя 12 часов подошел к российскому Сочи, где с тех пор ждет швартовки в нескольких милях от берега.
"Только что пошли (в сторону порта – ред.)", - сообщила пассажирка Татьяна около 13.50 мск.
Паром Seabridge должен был в 13.00 мск встать на внутренний рейд для досмотра, а оттуда направится в порт, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян. В свою очередь позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска парома Seabridge не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, сообщили РИА Новости в администрации края.
Ранее пассажиры рассказали РИА Новости, что у некоторых из них "сгорели" авиабилеты в другие города РФ.
Ранее представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр сообщил РИА Новости, что паром вернется обратно в Трабзон лишь после того, как высадит пассажиров в Сочи и заберет новых, запасы продовольствия на пароме рассчитаны на 10 дней, при необходимости их легко пополнить с берега.
Паром ждет согласования на вход в порт, сообщил ранее РИА Новости Туркменян. Заход судна согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, подчеркивал он.
Seabridge 16 октября выполнил тестовый рейс, который был необходим для отработки маршрута и правил захода в порт, но он не был завершен по техническим причинам, говорил ранее Туркменян.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 16 октября, что тестовый международный рейс парома Seabridge выполнен из Турции в Сочи без согласия принимающей стороны и назвал такую ситуацию недопустимой. По его словам, власти Кубани готовят обращение в министерство транспорта РФ о невозможности организации работы данного парома.
Первый пассажирский рейс парома намечался на 29 октября, но его перенесли на неделю из-за шторма. В неделю планируются два рейса парома.
