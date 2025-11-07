Все документы парома из Трабзона в порядке, заявили в компании

СТАМБУЛ, 7 ноя – РИА Новости. Организаторы паромной линии Seabridge, выполняющий первый за 14 лет рейс Трабзон-Сочи, оформили все необходимые документы, сообщил РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.

"Все необходимые документы на паромную линию были оформлены в соответствии с законодательством, никаких проблем нет. Паром стоит на рейде и ждет разрешения на вход в порт", - сообщил Чакыр.

Ранее Чакыр отметил, что паром вернется обратно в Трабзон лишь после того, как высадит пассажиров в Сочи и заберет новых, запасы продовольствия на пароме рассчитаны на 10 дней, при необходимости их легко пополнить с берега.

Seabridge вышел в путь в среду в 21.10 мск, взяв на борт 20 пассажиров, и спустя 12 часов подошел к российскому Сочи, где с тех пор ждет швартовки в нескольких милях от берега. Обратный рейс из Сочи в турецкий порт планировался на вечер четверга.

Ранее пассажиры рассказали РИА Новости, что у некоторых из них "сгорели" авиабилеты в другие города РФ

Паром ждет согласования на вход в порт, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян. Заход судна согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, подчеркивал он.

Seabridge 16 октября выполнил тестовый рейс, который был необходим для отработки маршрута и правил захода в порт, но он не был завершен по техническим причинам, говорил ранее Туркменян.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 16 октября, что тестовый международный рейс парома Seabridge выполнен из Турции в Сочи без согласия принимающей стороны и назвал такую ситуацию недопустимой. По его словам, власти Кубани готовят обращение в министерство транспорта РФ о невозможности организации работы данного парома.