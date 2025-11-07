В Liderline рассказали о запасах продовольствия на пароме Трабзон — Сочи

СТАМБУЛ, 7 ноя – РИА Новости. Запасы продовольствия на борту парома Seabridge, выполняющего первый за 14 лет рейс Трабзон-Сочи, рассчитаны на 10 дней, при необходимости их легко пополнить с берега, сообщил РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.

"Никаких проблем с продовольствием на пароме нет, запасы рассчитаны на десять дней – это обычная практика. Более того, запасы легко пополнить буквально за 10 минут с помощью лодок, которые направят из Сочи", - сказал Чакыр.

Seabridge вышел в путь в 21.10 мск среды, взяв на борт 20 пассажиров, и спустя 12 часов подошел к российскому Сочи , где с тех пор ждет швартовки в нескольких милях от берега. Обратный рейс из Сочи в турецкий порт планировался на вечер четверга.

Ранее пассажиры рассказали РИА Новости, что у некоторых из них "сгорели" авиабилеты в другие города РФ

Паром ждет согласования на вход в порт, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян. Заход судна согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, подчеркивал он.

Seabridge 16 октября выполнил тестовый рейс, который был необходим для отработки маршрута и правил захода в порт, но он не был завершен по техническим причинам, сообщал ранее Туркменян.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 16 октября, что тестовый международный рейс парома Seabridge выполнен из Турции в Сочи без согласия принимающей стороны и назвал такую ситуацию недопустимой. По его словам, власти Кубани готовят обращение в министерство транспорта РФ о невозможности организации работы данного парома.