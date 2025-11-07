Рейтинг@Mail.ru
Юбилейный XV Парад Памяти прошел на площади Куйбышева в Самаре - РИА Новости, 07.11.2025
14:14 07.11.2025
Юбилейный XV Парад Памяти прошел на площади Куйбышева в Самаре
Юбилейный XV Парад Памяти прошел на площади Куйбышева в Самаре
Юбилейный XV Парад Памяти, посвященный историческому военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве (сейчас - Самара), прошел в Самаре, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 07.11.2025
Юбилейный XV Парад Памяти прошел на площади Куйбышева в Самаре

САМАРА, 7 ноя - РИА Новости. Юбилейный XV Парад Памяти, посвященный историческому военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве (сейчас - Самара), прошел в Самаре, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
Парад Памяти вошел в программу Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.
"Сегодня мы проводим юбилейный, 15-й Парад Памяти, посвященный легендарному военному параду, прошедшему в Куйбышеве в 1941 году. Тогда он продемонстрировал всему миру единство, стойкость и мужество нашего народа перед лицом тяжелейших испытаний, показал готовность Красной армии дать достойный отпор фашистским захватчикам и укрепить веру в победу. Мы посвящаем нынешний парад героям спорта на войне, людям, которые для нас стали вечным примером несгибаемой воли, высочайшего самопожертвования, безграничной преданности, любви к Родине", - обратился к участникам парада губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
В этом году по площади Куйбышева прошли парадные расчеты из всех регионов Приволжского федерального округа, Курской области и Донецкой Народной Республики, добавил глава региона.
По данным областного правительства, всего в параде приняли участие около 125 расчетов - это более 7,5 тысяч человек из подразделений силовых структур, военных учебных центров, вузов, кадетских классов, а также военно-патриотических и исторических клубов, юнармейских отрядов регионов и представителей промышленных предприятий. Прохождение парадных расчетов сопровождал Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ.
После парада на площади Куйбышева будут работать патриотические площадки. Так, откроется выставка военно-исторической техники, полевая кухня и музейные экспозиции. Вечером в Самарском академическом театре оперы и балета выступит Центральный военный оркестр Минобороны РФ.
Самарская область подписала шесть соглашений о развитии спорта
