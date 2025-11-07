Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ объявил повторный отбор оператора российского павильона в Турции - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/otbor-2053486481.html
РЭЦ объявил повторный отбор оператора российского павильона в Турции
РЭЦ объявил повторный отбор оператора российского павильона в Турции - РИА Новости, 07.11.2025
РЭЦ объявил повторный отбор оператора российского павильона в Турции
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) 12 ноября в 09.00 (мск) открывает повторный прием заявок от российских и иностранных юридических лиц на участие в... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T16:43:00+03:00
2025-11-07T16:43:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db4f41448bfc7abb1431e1c0951ad16e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
РЭЦ объявил повторный отбор оператора российского павильона в Турции

РЭЦ объявляет отбор оператора российского национального павильона в Турции

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) 12 ноября в 09.00 (мск) открывает повторный прием заявок от российских и иностранных юридических лиц на участие в отборе оператора российского национального павильона в Турецкой Республике, сообщает центр.
"Подать заявку можно до 18.00 (мск) 21 ноября 2025 года на сайте РЭЦ. Основная задача оператора - продвижение широкого спектра российской продовольственной, промышленной продукции и услуг под брендом "Сделано в России", а также формирование на площадке павильона эффективной экосистемы для делового диалога с турецкими партнерами и потенциальными покупателями", - говорится в сообщении.
Отбор проводится в рамках нового механизма РЭЦ "Продвижение продукции через российские национальные павильоны в иностранных государствах", который является развитием программы государственной поддержки по созданию и эксплуатации постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов продукции АПК за рубежом. Эта программа, реализуемая РЭЦ совместно с Минсельхозом России с 2017 года (согласно постановлению правительства РФ № 255 от 26 февраля 2021 года), теперь предполагает активное участие операторов в инвестировании и развитии павильонов.
РЭЦ добавил, что на сегодняшний день операторы уже отобраны для павильонов в шести странах: во Вьетнаме, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египте, Китае и Индии.
Подробная информация об условиях участия и требованиях к оператору доступна на сайте РЭЦ в разделе "Российские национальные павильоны".
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала