РЭЦ объявил повторный отбор оператора российского павильона в Турции

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) 12 ноября в 09.00 (мск) открывает повторный прием заявок от российских и иностранных юридических лиц на участие в отборе оператора российского национального павильона в Турецкой Республике, сообщает центр.

"Подать заявку можно до 18.00 (мск) 21 ноября 2025 года на сайте РЭЦ. Основная задача оператора - продвижение широкого спектра российской продовольственной, промышленной продукции и услуг под брендом "Сделано в России", а также формирование на площадке павильона эффективной экосистемы для делового диалога с турецкими партнерами и потенциальными покупателями", - говорится в сообщении.

Отбор проводится в рамках нового механизма РЭЦ "Продвижение продукции через российские национальные павильоны в иностранных государствах", который является развитием программы государственной поддержки по созданию и эксплуатации постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов продукции АПК за рубежом. Эта программа, реализуемая РЭЦ совместно с Минсельхозом России с 2017 года (согласно постановлению правительства РФ № 255 от 26 февраля 2021 года), теперь предполагает активное участие операторов в инвестировании и развитии павильонов.

РЭЦ добавил, что на сегодняшний день операторы уже отобраны для павильонов в шести странах: во Вьетнаме, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египте, Китае и Индии.

Подробная информация об условиях участия и требованиях к оператору доступна на сайте РЭЦ в разделе "Российские национальные павильоны".