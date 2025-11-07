Орбан назвал Венгрию христианским островом в либеральном океане Европы

ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Венгрия – единственная страна в Европе, которая сохраняет христианские ценности и проводит отличную от всей остальной либеральной Европы политику, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан перед началом переговоров с президентом США Дональдом Трампом.