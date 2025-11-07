Рейтинг@Mail.ru
Орбан назвал Венгрию христианским островом в либеральном океане Европы - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:15 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/orban-2053568553.html
Орбан назвал Венгрию христианским островом в либеральном океане Европы
Орбан назвал Венгрию христианским островом в либеральном океане Европы - РИА Новости, 07.11.2025
Орбан назвал Венгрию христианским островом в либеральном океане Европы
Венгрия – единственная страна в Европе, которая сохраняет христианские ценности и проводит отличную от всей остальной либеральной Европы политику, заявил... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T22:15:00+03:00
2025-11-07T22:15:00+03:00
в мире
европа
венгрия
сша
виктор орбан
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559420_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_004b4bf16bec2e3f462c9e7b2887d65f.jpg
https://ria.ru/20251107/orban-2053460899.html
европа
венгрия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559420_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a67c2176d73555661fab9c530e50ab0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, венгрия, сша, виктор орбан, дональд трамп
В мире, Европа, Венгрия, США, Виктор Орбан, Дональд Трамп
Орбан назвал Венгрию христианским островом в либеральном океане Европы

Орбан: Венгрия единственная страна в Европе, сохраняющая христианские ценности

© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Венгрия – единственная страна в Европе, которая сохраняет христианские ценности и проводит отличную от всей остальной либеральной Европы политику, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан перед началом переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Трамп отметил, что действия европейских политиков привели к тому, что "Европу больше не узнать", и похвалил то, как Орбан управляет страной, посулив ему успех на предстоящих выборах.
«
"Мы - единственное правительство в Европе, которое считает себя современным христианским правительством. Все остальные - это либералистские левые правительства. Так что мы пытаемся делать что-то, что отличается от того, что делают другие. На философском уровне и на других, например, в плане миграции. Так что мы - как особенный остров отличия в либеральном океане Европы", - сказал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в имении Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
СМИ узнали ожидания Орбана по срокам визита Трампа в Будапешт
Вчера, 15:16
 
В миреЕвропаВенгрияСШАВиктор ОрбанДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала